Обзор Wi-Fi Smart Switch: умный дом за 319 рублей

Эта маленькая коробочка может превратить обычный выключатель в умный, умеет работать с кнопками и проходными выключателями, кроме того её можно использовать, как Wi-Fi реле для включения любой нагрузки из приложения, по сценариям или с помощью беспроводных выключателей.
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