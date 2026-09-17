Памфилова: почти 204 тыс. избирателей проголосовали досрочно с 30 августа

Почти 204 тыс. избирателей проголосовали досрочно в труднодоступных местах с 30 августа. Об этом сообщила 17 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова.
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