Welt: моральный дух ВСУ падает, а число случаев дезертирства растет

Украинские военнослужащие теряют мотивацию, а дезертирство в их рядах растет, сообщило издание Welt.Как отмечает издание, страны Запада не показали своей готовности наращивать помощь Украине, что, как они сами заявляли, влияет на позицию Киева в переговорах с Москвой.
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