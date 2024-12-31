Welt: моральный дух ВСУ падает, а число случаев дезертирства растет

Украинские военнослужащие теряют мотивацию, а дезертирство в их рядах растет, сообщило издание Welt.Как отмечает издание, страны Запада не показали своей готовности наращивать помощь Украине, что, как они сами заявляли, влияет на позицию Киева в переговорах с Москвой.