Минфин проработает вопрос о распределении налога на прибыль цифровых платформ

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проработать изменения в Налоговый кодекс по распределению налога на прибыль цифровых платформ не только по месту регистрации, но и между всеми регионами, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с поручением, а также на источник на рынке интренет-торговли.