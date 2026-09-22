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Мировое обозрение

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Аренда не окупается? Названа главная ошибка собственников квартир

Аренда не окупается? Названа главная ошибка собственников квартир

Чистая доходность квартиры, сдаваемой в аренду, в крупных российских городах опустилась до 4–5% годовых, а в отдельных случаях уходит ниже 4%.

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