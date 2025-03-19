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Позитив для оптимистов

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«Против русских глохнет всё»: лидер главной ЧВК США Blackwater открыл глаза политикам НАТО на мощь России

«Против русских глохнет всё»: лидер главной ЧВК США Blackwater открыл глаза политикам НАТО на мощь России

Армия России за время СВО стала «бесконечно умнее» и молниеносно находит средства противодействия любым натовским системам.

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