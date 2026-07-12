Глава Госдепа США выдвинул ультиматум Кубе, обозвав её «базой вражеских сил»

Ольга Каширина

И как это на таком маленьком острове бывший кубинец Рубио увидел столько зла? В Америке вон сколько зла, а мы терпим. Трамп с коммунизмом опять сражается, руками машет и войны развязывает. А мы все терпим. А ведь может случится, что и нам это надоест вместе с Трампом и Рубио. А так иногда хочется им мозги прочистить и дать понять, как они надоели. Я бы еще их обучила таким словам как совесть и порядочность. И хватит врать, а то как в одной сказке изо рта жабы полезут.