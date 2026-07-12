Госсекретарь США выступил с заявлением по случаю пятой годовщины протестов на Кубе, призвав власти страны освободить лиц, осуждённых за участие в акциях 11 июля 2021 года, и провести политические и экономические реформы.
Глава Госдепа США выдвинул ультиматум Кубе, обозвав её «базой вражеских сил»
Комментарии
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LEV Skoroxod
Это ж надо было....маленький остров в карибском бассейне, угрожает несчастной америке?! Бедний Йорик Трамп! Обидели папу!😂
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4 н.
Misha Glusch
смерть фрс!
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4 н.
Ольга Каширина
И как это на таком маленьком острове бывший кубинец Рубио увидел столько зла? В Америке вон сколько зла, а мы терпим. Трамп с коммунизмом опять сражается, руками машет и войны развязывает. А мы все терпим. А ведь может случится, что и нам это надоест вместе с Трампом и Рубио. А так иногда хочется им мозги прочистить и дать понять, как они надоели. Я бы еще их обучила таким словам как совесть и порядочность. И хватит врать, а то как в одной сказке изо рта жабы полезут.
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4 н.
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