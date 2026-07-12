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Глава Госдепа США выдвинул ультиматум Кубе, обозвав её «базой вражеских сил»

Глава Госдепа США выдвинул ультиматум Кубе, обозвав её «базой вражеских сил»

Госсекретарь США выступил с заявлением по случаю пятой годовщины протестов на Кубе, призвав власти страны освободить лиц, осуждённых за участие в акциях 11 июля 2021 года, и провести политические и экономические реформы.

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Комментарии
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LEV Skoroxod
Это ж надо было....маленький остров в карибском бассейне, угрожает несчастной америке?! Бедний Йорик Трамп! Обидели папу!😂
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4 н.
Misha Glusch
смерть фрс!
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4 н.
Ольга Каширина
И как это на таком маленьком  острове бывший  кубинец  Рубио увидел столько зла? В Америке  вон сколько зла, а мы терпим. Трамп с коммунизмом опять сражается, руками машет  и войны развязывает. А мы все  терпим.  А ведь может случится, что и нам  это надоест вместе с Трампом и Рубио. А так  иногда хочется им мозги  прочистить  и дать понять, как они надоели. Я бы еще их обучила таким  словам как совесть и порядочность. И хватит врать, а то как в одной сказке изо рта  жабы полезут.
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4 н.