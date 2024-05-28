За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими

В 08-55 в Иванове на улице «Фрунзе» 63-летний водитель автобуса «Богдан» (15 пассажиров) совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автобусом «ПАЗ» (10 пассажиров), под управлением 40-летнего мужчины.