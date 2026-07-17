В Кемеровской области — Кузбассе пресечена деятельность организованной группы, обеспечивавшей незаконное использование сим-боксов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенном организованной группой (ч.
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