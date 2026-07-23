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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Есть две команды, места которых предугадать довольно просто: «Зенит» и «Факел». Прогноз Дорского на итоги РПЛ

Александр Дорский сделал прогноз на итоги сезона Альфа-Банк РПЛ. Автор Спортса’’ считает, что чемпионом станет «Зенита», серебро заберет «Спартака», а третье место займет «Краснодар».

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