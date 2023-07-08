Экс-теннисист Чесноков о победе Рублева над Гоффеном: решающим стал третий сет

Бывший теннисист Андрей Чесноков заявил, что решающим фактором в победе Андрея Рублева над бельгийцем Давидом Гоффеном в матче третьего круга Уимблдона стала победа россиянина в третьем сете, в котором Рублев уступал со счетом 1:4, передает ТАСС.