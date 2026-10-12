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Царьград

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Две женщины похитили 450 тысяч рублей маткапитала в Каменске-Уральском

Две женщины похитили 450 тысяч рублей маткапитала в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском перед судом предстанут две женщины, обвиняемые в хищении свыше 450 тысяч рублей материнского капитала через оформление фиктивного рождения ребёнка и поддельных документов на строительство жилья.

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