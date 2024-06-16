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Председатель СК РФ взял на контроль дело о ребенке, которого мама прогуливала по Перми на привязи

Председатель СК РФ взял на контроль дело о ребенке, которого мама прогуливала по Перми на привязи

В Пермском крае продолжается расследование инцидента с участием ребенка, идущего по канату. Жители микрорайона Гайва в Перми заметили женщину, которая прогуливалась с ребенком, руки которого были привязаны к веревке.

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