Происшествия

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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