Алматы перешел в "желтую" зону по КВИ

Алматы покинул "красную" зону. В "красной" зоне осталась лишь Северо-Казахстанская область. Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана: в "красной" зоне: Северо-Казахстанская область; в "желтой" зоне: Алматы и Костанайская, Павлодарская области; в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент и Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.