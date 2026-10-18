По предварительной версии, причиной стало попадание снаряда в газопровод во время учебных стрельб.По меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва и пожара на канадской военной базе Уэйнрайт в провинции Альберта.
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