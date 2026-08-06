Полицейские пресекли в Санкт-Петербурге работу подпольного казино, которое постоянно меняло адреса

Сотрудники экономической полиции петербургского Главка совместно с оперативниками Адмиралтейского района при поддержке бойцов специального полка полиции пресекли деятельность незаконного игорного заведения.
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