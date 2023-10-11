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За рулем

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«С ними трудно зарабатывать»: глава РОАД раскрыл нюансы работы с китайцами

«С ними трудно зарабатывать»: глава РОАД раскрыл нюансы работы с китайцами

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе выступления на форуме «CarX: революция в автобизнесе» отметил, что после ухода из России большей части иностранных автокомпаний ситуация коренным образом поменялась.

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