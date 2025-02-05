Скандальный «костоправ» Кротенко обвинил журналистов в травле и угрожает судом

Скандальный «костоправ» Евгений Кротенко, деятельность которого суд запретил после резонансного видео, где он на мастер-классе учит трясти младенцев вниз головой, обвинил журналистов в травле и угрожал судом.
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