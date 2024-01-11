ДЕНЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

Без музыкального слуха ребёнку нечего делать в музыкальной школе, при чрезмерной стеснительности малышу будет очень трудно на театральной сцене, а вот рисунок подходит для любого малыша - в нём можно выплеснуть все свои эмоции, для этого не нужны грандиозные умения, и это не менее увлекательно, чем играть со сверстниками в игры.