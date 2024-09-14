Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Гудвин и Эрнест

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову и контрразведке ФСБ разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели военных с позывными Гудвин и Эрнест.