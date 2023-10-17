Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации В.А. Колокольцева на 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран-участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ)

Уважаемый господин председатель! Уважаемые коллеги, дамы и господа! От имени Министерства внутренних дел Российской Федерации приветствую участников Конференции и выражаю признательность лаосской стороне за теплый прием и организацию этого мероприятия.
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