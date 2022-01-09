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Токаев поручил создать профильную комиссию по ликвидации последствий беспорядков

Токаев поручил создать профильную комиссию по ликвидации последствий беспорядков

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию, которая будет заниматься устранением последствий действий радикальных активистов, сообщила пресс-служба главы республики.

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