Токаев поручил создать профильную комиссию по ликвидации последствий беспорядков

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию, которая будет заниматься устранением последствий действий радикальных активистов, сообщила пресс-служба главы республики.
Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию, которая будет заниматься устранением последствий действий радикальных активистов, сообщила пресс-служба главы республики.
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