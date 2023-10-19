У Чонгука самый большой: всплыли интимные размеры участников BTS

Хотели бы вы узнать о BTS что-то такое, о чем обычно не говорят вслух? Что-то пикантное и неординарное? Иногда пользователи сети, которые когда-либо встречались с участниками культовых музыкальных групп, оставляют эту информацию на интернет – ресурсах.