У Чонгука самый большой: всплыли интимные размеры участников BTS

Хотели бы вы узнать о BTS что-то такое, о чем обычно не говорят вслух? Что-то пикантное и неординарное? Иногда пользователи сети, которые когда-либо встречались с участниками культовых музыкальных групп, оставляют эту информацию на интернет – ресурсах.
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