«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники

В прошлом месяце Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявило, что в школьных учебниках для восьмого класса, дабы «восстановить историческую справедливость», исправлена шестая глава.
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