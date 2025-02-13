Сотрудники ФСБ задержали в Донецке диверсанта ГУР минобороны Украины

Сотрудники ФСБ выявили и задержали в Донецке диверсанта Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, который соорудил взрывное устройство для последующего использования в террористических целях.
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