Герой СВО возглавил администрацию одного из районов Ленобласти

ГАТЧИНА, 5 декабря, ФедералПресс. Администрацию Торковичского поселения возглавил герой СВО. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уточнил, что Владимир Перфильев ушел на спецоперацию добровольцем в 2022 году.
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