От сабель до саун. Как родился и почему умер советский комсомол

Чтобы там не говорили, но комсомольцы были более дисциплинированы и грамотны, а потому их первыми и принимали, а не только их.

sozopolpiter воробьев

а в чём причина недовольства тем, что на учёбу и т.п. первыми принимали комсомольцев? если отбросить игравших в комсомол, то настоящие комсомольцы, а себя я к ним отношу процентов на 70-80, ибо оставшееся - лень и, увы, желание вкусняшек от жизни, то люди шли учиться, чтобы потом быть полезными стране. идеология была направлена не на личное, а на общественное процветание. когда проныры пронырнули во власть, всё и изменилось вплоть до развала Державы и гибели людей с образованием кучи нескончаемых проблем и для страны, и для большинства людей. а вы бухтите, мол, идеология, заставлялово, репрессии...