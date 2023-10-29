Генерал-майор в отставке вручает комсомольский билет И. Поповой на торжественной линейке на Красной площади В 1981 году писатель Юрий Поляков написал произведение «ЧП районного масштаба».
От сабель до саун. Как родился и почему умер советский комсомол
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Anatoly Kiselev
Чтобы там не говорили, но комсомольцы были более дисциплинированы и грамотны, а потому их первыми и принимали, а не только их.
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2 д.
Nikolay Zakharov
Совершенно верно,как автор и указывает,-перерожденцы.Без идеалов и идейного воспитания молодежи у современных любителей "золотого тельца",ничего не получится,только социализм с его идеями о счастье всего народа,а не отдельных его представителей, способен поднять молодежь на великие свершения
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2 д.
sozopolpiter воробьев
а в чём причина недовольства тем, что на учёбу и т.п. первыми принимали комсомольцев? если отбросить игравших в комсомол, то настоящие комсомольцы, а себя я к ним отношу процентов на 70-80, ибо оставшееся - лень и, увы, желание вкусняшек от жизни, то люди шли учиться, чтобы потом быть полезными стране. идеология была направлена не на личное, а на общественное процветание. когда проныры пронырнули во власть, всё и изменилось вплоть до развала Державы и гибели людей с образованием кучи нескончаемых проблем и для страны, и для большинства людей. а вы бухтите, мол, идеология, заставлялово, репрессии...
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