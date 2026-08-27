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Особняк в Майами, секретные гонорары и разовый выход в Казани: жизнь 77-летнего Валерия Леонтьева

Особняк в Майами, секретные гонорары и разовый выход в Казани: жизнь 77-летнего Валерия Леонтьева

В августе 2026 года появление 77-летнего Валерия Леонтьева на фестивале «Новая волна» в Казани произвело эффект разорвавшейся бомбы.

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