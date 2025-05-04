Путина удивил неожиданно успешный ответ России на вызовы 2022 года

Президент России Владимир Путин в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" заявил, что после начала специальной военной операции страна столкнулась с серьезными вызовами, включая экономические, но смогла дать неожиданно успешный ответ.
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