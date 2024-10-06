13 октября в Добролюбовке откроют осенний сезон цикла «Художники книги»

Марина Антипина расскажет читателем областной библиотеке об Александре Дейнека - советском художнике-живописце, монументалисте, графике, скульпторе и педагогеМарина Антипина расскажет читателем областной библиотеке об Александре Дейнека - советском художнике-живописце, монументалисте, графике, скульпторе и педагогеВолевой, темпераментный, резкий, он разливал по своим полотнам энергию, которой буквально захлёбывалась эпоха.