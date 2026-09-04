Кинолюбители из Молжаниновского оценят новую программу для «Московского долголетия»

Для жителей Молжаниновского района, увлеченных миром кино, сентябрь приготовил отличные новости. Столичный проект «Московское долголетие» запускает обновленную программу, которая превращает обычный просмотр фильмов в полноценное интеллектуальное хобби.
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