Учителя на пределе: Изнурение, мигранты и цифровизация

Михаил Васильев Кто ввёз мигрантов, тот пусть о них и заботится законодательно! А вообще, пускать в Россию только по срочной (до 1 года с продлением, если всё хорошо) без права привоза родственников!

Геннадий Бережнов Хуснулин, когда ввозил их не думал об этом, а только о своём строительном бизнесе! Вот пусть и делает этот бизнес отчисления на доплаты!