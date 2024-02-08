Стоп-мигрант После внедрения реформы в сфере образования, учителя столкнулись с рядом трудностей, включая отток кадров, который частично обусловлен большим количеством детей мигрантов.
Учителя на пределе: Изнурение, мигранты и цифровизация
Комментарии
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Михаил Васильев
Кто ввёз мигрантов, тот пусть о них и заботится законодательно! А вообще, пускать в Россию только по срочной (до 1 года с продлением, если всё хорошо) без права привоза родственников!
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18 час.
Геннадий Бережнов
Хуснулин, когда ввозил их не думал об этом, а только о своём строительном бизнесе! Вот пусть и делает этот бизнес отчисления на доплаты!
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17 час.
Лариса Фомичева
Подтверждаю.У меня жена преподаёт русский и литературу.Пришёл ученик-из Казахстана,в 8-ой класс.По русски-ни бельмеса.И что делать? Ему учить русский или ей-казахский?
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17 час.
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