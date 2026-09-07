Пассажиры с задержанного в Норвегии судна вернутся в Россию

Пассажиры с задержанного в Норвегии судна «Профессор Молчанов» вернутся в Россию. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
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