Раскрыта ценность стрелочного указателя, украденного дипломатом США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шокировала общественность, рассказав, что весной 2021-го 30-летний сотрудник посольства США снял стрелочный указатель на разъезде около железнодорожной станции Осташков, в Тверской области.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова шокировала общественность, рассказав, что весной 2021-го 30-летний сотрудник посольства США снял стрелочный указатель на разъезде около железнодорожной станции Осташков, в Тверской области.
Свежие комментарии