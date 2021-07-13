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Раскрыта ценность стрелочного указателя, украденного дипломатом США

Раскрыта ценность стрелочного указателя, украденного дипломатом США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шокировала общественность, рассказав, что весной 2021-го 30-летний сотрудник посольства США снял стрелочный указатель на разъезде около железнодорожной станции Осташков, в Тверской области.

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