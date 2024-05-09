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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Томенко выступил перед Барнаульским гарнизоном и поздравил жителей края с Днем Победы

Томенко выступил перед Барнаульским гарнизоном и поздравил жителей края с Днем Победы

Глава региона напомнил о подвигах советского народа в дни Великой Отечественной войны Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил на построении Барнаульского гарнизона и поздравил жителей региона с Днем Победы.

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