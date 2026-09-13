Свежая зелень опасна? Как избавиться от бактерий и снизить риски

Свежая зелень может оказаться источником не только витаминов, но и нежелательных микроорганизмов. Как избавиться от бактерий и снизить риски?Зелень редко воспринимается как продукт, требующий особой осторожности.
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