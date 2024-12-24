Россиян призвали не радоваться словам Орбана о проигрыше Европы

Политолог Семибратов: не нужно радоваться словам Орбана о проигрыше Европы Венгерский премьер-министр Виктор Орбан — это человек Трампа, преследующего свои цели, потому сильно радоваться словам первого о проигрыше Европы в украинском конфликте не стоит, заявил в беседе с ОТР политолог Евгений Семибратов.
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