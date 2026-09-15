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Новости Брянска

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Кто может стать новым судьей: в Брянской области определились с кандидатами

Кто может стать новым судьей: в Брянской области определились с кандидатами

Зампрокурора Погарского района рекомендовали на должность судьи Красногорского суда, а мировому судье Злынковского района предложили стать судьей Клинцовского суда.

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