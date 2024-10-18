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СМИ: семья, бежавшая из Латвии из-за дискриминации планирует жить в России

СМИ: семья, бежавшая из Латвии из-за дискриминации планирует жить в России

Белорусский телеканал ОНТ заявил о планах многодетной семи, уехавшей из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения, перебраться в Россию, передает ТАСС,По информации агентства, белорусские пограничники ранее заявили, что семейная пара пыталась увезти в Европу .

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