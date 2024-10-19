🚰 В Евпатории и посёлке Заозерное ограничили водоснабжение из-за подключения нового участка инженерных сетей Школы, в которых в субботу идёт образовательный процесс, работают дистанционно.
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🚰 В Евпатории и посёлке Заозерное ограничили водоснабжение из-за подключения нового участка инженерных сетей Школы, в которых в субботу идёт образовательный процесс, работают дистанционно.