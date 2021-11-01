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Более 7 млн рублей скрыли от бюджета страны два предпринимателя, ввозившие товары из Китая

Более 7 млн рублей скрыли от бюджета страны два предпринимателя, ввозившие товары из Китая

Более 7 млн рублей таможенных платежей не заплатили в казну государства два предпринимателя, ввозившие из Китая товары хозяйственно-бытового назначения.

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