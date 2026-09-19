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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Компания Джоша Кушнера прогнозирует рост оценочной стоимости «Лейкерс» до 30 млрд за 10 лет

Марк Уолтер продал « Лейкерс » Джошу Кушнеру и его компании по оценочной стоимости в 12,5 млрд. Годом ранее клуб оценивали в 10 млрд.

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