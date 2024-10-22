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Житель Крыма хранил сим-карты для агентов СБУ – его задержала ФСБ

Житель Крыма хранил сим-карты для агентов СБУ – его задержала ФСБ

Житель Крыма хранил сим-карты для агентов СБУ – его задержала ФСБПо заданию украинского куратора 51-летний мужчина забрал из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для агентурной сети СБУ.

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