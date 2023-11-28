Источник: Конте со следующего сезона возглавит «Ювентус»

Антонио Конте, вероятнее всего, вскоре снова станет главным тренером «Ювентуса». Руководство «Ювентуса» намерено вернуть на пост главного тренера команды Антонио Конте, сообщает Radio Radio со ссылкой на источники.
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