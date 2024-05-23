Задержан замначальника Генштаба Вооруженных сил России Шамарин

Его доставили на допрос по делу о предполагаемых махинациях Правоохранители задержали начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который является заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, пишет 23 мая «Коммерсант».
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