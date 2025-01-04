Народный фронт расширяет влияние: представители во всех округах Херсонщины

В 2024 году Народный фронт расширил свое присутствие, появившись во всех округах Херсонской области. Руководитель регионального исполкома Александр Фомин сообщил, что сети расширили и провели более 250 мероприятий в регионе, планируя дальнейший рост в 2025 году.