Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 828 подписчиков

Тайный наследник короны: куда исчез «внебрачный сын» Карла III и Камиллы

Тайный наследник короны: куда исчез «внебрачный сын» Карла III и Камиллы

Почти десять лет назад имя австралийца Симона Доранте-Дэя прогремело на весь мир. Мужчина заявил, что является тайным сыном нынешнего короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы, якобы рожденным еще в 1966 году и впоследствии тайно отданным на усыновление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии