Тайный наследник короны: куда исчез «внебрачный сын» Карла III и Камиллы

Почти десять лет назад имя австралийца Симона Доранте-Дэя прогремело на весь мир. Мужчина заявил, что является тайным сыном нынешнего короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы, якобы рожденным еще в 1966 году и впоследствии тайно отданным на усыновление.