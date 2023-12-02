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Мне ничего не нужно

Мне ничего не нужно

“- Не, не мне ничего не нужно, я не претендую или вам нужнее, возьмите, получите, а я ещё подожду…” Знаете такую категорию людей, которые готовы все раздать другим и ничего для себя? Или тех, кто всех вокруг оправдывает, объясняет причину поведения, мотивацию других людей, а себя при этом задвигает, оставляет на потом, до лучших времен? Ну понятно, они так себя ведут со мной потому-то, потому, но я не обижаюсь, не злюсь на них.

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