Погранслужба назвала число пропущенных через границу России людей в 2023 году

Погранслужба ФСБ: через границу РФ в 2023 году пропустили свыше 110 млн человек Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов по случаю Дня пограничника назвал число людей, пропущенных через государственную границу в 2023 году.